Депутат Госдумы Иван Демченко: партийные проекты реализуются в соотвествии с обращениями земляков…

/Выборы.Выборы.Выборы/

В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко поручил проанализировать выполнение Народной программы партии «Единая Россия». В городе-курорте Анапа партийные проекты успешно реализуются.

В ходе анализа общественники посетили стройку Дома Культуры в с.Сукко. Новые здания учреждений культуры не строились давно. Для жителей села и Супсехского сельского округа это значимое событие.

В новом центре, который возводится по нацпроекту «Культура», идет внутренняя отделка, монтаж потолков, установка ограждений лестничных маршей.

Строительно-монтажные работы проходят в соответствии с графиком, необходимые материалы закуплены. Впереди благоустройство территории.

Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, каждый объект по партийной программе должен находится под контролем общественности, кто болеет душой за территорию. А работы должны быть выполнены в срок и качественно.