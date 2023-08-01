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В холе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями поделился результатами работы фракции "Единая Россия" за весеннюю сессию.

Иван Демченко обозначил ключевые законодательные изменения, которые не всегда попадают в новостные ленты, но имеют важное значение для общества.

Одной из приоритетных тем, которой уделяется особое внимание, является социальная поддержка участников специальной военной операции. Принят ряд законов, направленных на обеспечение бесплатной юридической помощи этой категории лиц и их семьям, предоставление отдельных квот для поступления в вузы, а также упрощенного порядка признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Важной поправкой стало присвоение статуса ветерана боевых действий всем ополченцам Донбасса, которые участвовали в боевых действиях с 2014 года.

На фоне давления на экономику России со стороны западных стран, государство сохраняет свою социальную ориентированность, акцентируя внимание на поддержке материнства и детства. Увеличен максимальный размер социального налогового вычета на обучение ребенка и расширены возможности использования материнского капитала.

Важной мерой, касающейся Краснодарского края, стало ограничение доступа посторонних лиц на детские пляжи в оздоровительных лагерях. Также принят закон о запрете розничной торговли вейпами, популярными среди подростков, с целью обеспечения здорового подрастающего поколения. Вернулись уроки трудового воспитания в школы по просьбе родителей и педагогов.

Для более эффективной и доступной социальной поддержки важные меры будут оказываться в беззаявительном порядке.

Фракция "Единая Россия" активно сотрудничает с избирателями и старается оперативно реагировать на вызовы, с целью качественного улучшения жизни граждан. Множество предложенных поправок на весенней сессии были инициированы самими гражданами, патриотическими общественными организациями и экспертами. Такое взаимодействие, отмечает Иван Демченко, будет продолжаться и в новой сессии, с целью содействия процветанию России и благополучию ее народа.