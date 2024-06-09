Депутат Демченко призвал в муниципалитетах организовать широкое обсуждение изменений налоговой системы

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В муниципалитетах Краснодарского края проходит обсуждение предложенных поправок в налоговое законодательство – комплексного изменения параметров налоговой системы в части налогообложения корпоративных и личных доходов россиян.

В обсуждение включились регионарные и муниципальные депутаты, представители экспертного и бизнес-сообщества в Краснодарском крае, сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

"Ключевые изменения – введение дифференцированных ставок по налогу на доходы состоятельных физических лиц и сверхдоходы крупных компаний, при этом увеличиваются предельные размеры доходов, при которых применяются стандартные налоговые вычеты и сами размеры вычетов для родителей на второго и последующих детей. Принципиальная позиция и исполнительной, и законодательной власти – изменения не затронут доходы наших бойцов, получаемых в связи с участием в СВО", - подчеркнул депутат Иван Демченко.

На самом деле изменений в законопроекте множество – и распределение уровня налоговой нагрузки в зависимости от отрасли экономики, меры по пресечению схем уклонения от уплаты косвенных налогов, амнистия для готовых отказаться от схем дробления бизнеса налогоплательщиков и целый ряд других изменений.

"Многие из них внесены экспертами и представителями бизнеса, обсуждение предлагаемых поправок призвано как раз получить обратную реакцию и мнение общества. Приглашаю всех высказать свои соображения по новому законопроекту", - добавил парламентарий.