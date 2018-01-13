Активист КПРФ скончался на встрече с Грудининым

/Выборы 2018/

Один из участников встречи с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скончался во время мероприятия.

"Ему стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через десять минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь […] из-за которой констатировали, что он мгновенно умер", - рассказал РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко.

СМИ предполагают, что речь идет о 70-летнем представителе совета ветеранов Сергее Захарове.

Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память скончавшегося мужчины минутой молчания.

В конце декабря КПРФ впервые за долгий период выдвинула на выборы президента не Геннадия Зюганова, а Павла Грудинина - директора совхоза им. Ленина. Как писал Ruposters, Грудинин перед регистрацией закрыл зарубежные счета на сумму 14,4 млн и избавился от ценных бумаг, совокупная номинальная стоимость которых достигает 7,5 млрд рублей.

Источник: https://ruposters.ru/news/13-01-2018/aktivist-skonchalsya-vstreche-grudininim