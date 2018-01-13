Завершился прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями на должность Президента Российской Федерации

/Выборы 2018/

Центральная избирательная комиссия России сообщила о завершении очередного этапа на пути к мартовским выборам. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

12 января 2018 года, в 24.00 истек срок подачи в ЦИК России документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

С 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента Российской Федерации, от 70 субъектов выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении.

В настоящее время ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей 14 политических партий: ЛДПР (кандидат В.В. Жириновский), «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» (кандидат Р.И. Худяков), «ЯБЛОКО» (кандидат Г.А. Явлинский), «ПАРТИЯ РОСТА» (кандидат Б.Ю. Титов), «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» (кандидат Э.К. Агурбаш), «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» (кандидат С.Н. Бабурин), «Монархическая партия» (кандидат А.А. Баков), КПРФ (кандидат П.Н. Грудинин), «Гражданская инициатива» (кандидат К.А. Собчак), «Партия «Добрых дел» (кандидат Е.В. Гордон), «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» (кандидат С.П. Полищук), «Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» (кандидат М.В. Козлов), «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» (кандидат М.А. Сурайкин), «РОТ ФРОНТ» (кандидат Н.С. Лисицына).

Представителям трех политических партий («Женский Диалог», «Партия Малого Бизнеса России», «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ») отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с нарушениями при проведении съездов. Кандидат от «Социал-демократической партии России» С.О. Рамазанов отказался от дальнейшего участия в выборах.

Документы по выдвижению кандидатов на должность Президента Российской Федерации от «Российской Социалистической партии», «Всероссийской политической партии «Народная партия России» и «Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» и «Политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» находятся на рассмотрении в ЦИК России.

14 кандидатов на должность Президента Российской Федерации, выдвинутых политическими партиями, открыли специальные избирательные счета для формирования избирательного фонда:

Э.К. Агурбаш (политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»),

С.Н. Бабурин (политическая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»),

Е.В. Гордон (политическая партия «Партия «Добрых дел»),

П.Н. Грудинин (политическая партия КПРФ),

В.В. Жириновский (политическая партия ЛДПР),

С.П. Полищук (политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»),

К.А. Собчак (политическая партия «Гражданская инициатива»),

М.А. Сурайкин (политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»),

Б.Ю. Титов (политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»),

Р.И. Худяков (политическая партия «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/»),

Г.А. Явлинский (политическая партия «ЯБЛОКО»),

А.А. Баков (политическая партия «Монархическая партия»),

Н.С. Лисицына (политическая партия «РОТ ФРОНТ»),

М.В. Козлов (политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»).

Владимир Вольфович Жириновский, выдвинутый ЛДПР, и Павел Николаевич Грудинин, выдвинутый КПРФ, зарегистрированы в качестве кандидатов на должность Президента Российской Федерации.

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения

Срок подачи в ЦИК России документов для регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов на должность Президента Российской Федерации, истек в 24.00 7 января 2018 года. Все представленные ходатайства рассмотрены на заседаниях ЦИК России.

Всего в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили документы от 15 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.

Группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвижения кандидатов В.В. Путина, В.В. Михайлова и А.Ю. Чухлебова, были зарегистрированы решениями ЦИК России. В.В. Путин и В.В. Михайлов открыли специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов.

Регистрация группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата А.Ю. Чухлебова, по инициативе ЦИК России отменена решением Верховного Суда Российской Федерации от 5 января 2018 года.

Двенадцати кандидатам (Т.А. Воловик, А.З. Гамзатова, В.Е. Кузнецов, Л. Ли, О.А. Лурье, А.А. Навальный, С.Ю. Полонский, Т.А. Присягин, В.В. Пугачев, С.П. Столпак, В.В. Черепнин, А.Н. Яцун) отказано в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку их самовыдвижения.

Среди причин отказа – отсутствие у ряда кандидатов пассивного избирательного права; меньшая, чем требуется по закону, численность группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата; отсутствие нотариального заверения протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата; непредставление или ненадлежащее представление документов, обязательных при подаче ходатайства о регистрации группы избирателей; несвоевременное уведомление о проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата.

Источник: http://www.cikrf.ru/news/cec/2018/01/12/06.html