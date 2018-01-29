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Выборы Президента РФ: последние новости...

- Удальцов все же обманул, когда сказал, что его включение в списки доверенных лиц Грудинина было "технической ошибкой".  Скорее всего, он имел ввиду, что политическая карьера обоих - техническая ошибка. Об этом пишут пользователи Телеграм.

- Ксения Собчак 29 января поделилась своими мыслями о предстоящих выборах с Владимиром Познером на Первом канале.

- Деятели культуры, которые стали доверенными лицами кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, в понедельник обсудили проблемы развития культуры в регионах, работы с молодежью и повышение зарплаты.

- Листы с подписями избирателей в поддержку Владимира Путина сданы в ЦИК России. Всего в ЦИК подано 315 тысяч подписей из собранных более миллиона штук.

- Во вторник в 12 часов Григорий Явлинский передаст подписи в Центроизбирком. Подписная компания в цифрах: 180 тысяч подписей собрано за месяц, 3027 сборщиков участвовало, 105 тыс. подписей из 81 региона будут переданы в ЦИК, 60 тысяч подписей отберет для проверки ЦИК, до 10 дней уйдет на проверку.

- Любая партия может отозвать выдвинутого ранее кандидата в Президенты России, приняв соответствующее решение на съезде. Об этом сообщил журналистам в понедельник член ЦИК РФ Евгений Шевченко

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Категория: Новости / Выборы 2018

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