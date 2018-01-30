Явлинский в ЦИК: «Задача на выборах — создать мощное движение за перемены, за изменение политики в России»

/Выборы 2018/

Кандидат в Президенты России Григорий Явлинский передал в Центральную избирательную комиссию 105 тысяч подписей, необходимых для его регистрации на выборах.

Выступая перед журналистами после подачи документов, Григорий Явлинский рассказал, о чем говорили люди, когда подписывались за его выдвижение в президенты, и в чем он видит смысл своего участия в президентских выборах:

«Знаете, какую страну, какое государство мы должны построить? Чего хотят люди?

Люди хотят жить без страха, хотят, чтобы государство их уважало. Хотят, чтобы государство занялось наконец проблемами собственной страны.

Чтобы у людей была возможность построить дом, получить землю. Чтобы этот дом мог быть обеспечен дорогой, газом, водоснабжением, инфраструктурой.

Чтобы закон был одинаковым для всех. Чтобы росла экономика, чтобы появился настоящий внутренний спрос. Чтобы государство занималось обустройством собственной страны.

Вот чего хотят люди.

Собирая подписи, мы встретились с сотнями тысяч людей, и мы практически не встретили безразличных людей.

Люди ставят свои подписи за честную, профессиональную альтернативу. Они ставят свои подписи за то, чтобы верить в будущее. За то, чтобы они могли поверить в себя.

Люди видят промахи и провалы в политике. Они тяжело переживают это. Они видят, с какими проблемами сталкиваются.

За решение этих проблем, за альтернативу, за вывод страны из изоляции, за то, чтобы резко снизилась коррупция, за то, чтобы была смена власти, — за это люди ставят свои подписи.

Моя задача, моя ответственность — показать людям альтернативу. Показать людям дорогу в будущее. Показать настоящее будущее нашей страны: без бедности, без унижения, без коррупции. Показать страну, которая входит в число лучших в мире.

Задача на этих выборах — создать мощное движение за перемены, за то, чтобы изменилась политика в России. Вот за это люди будут голосовать, за это они поставили свои подписи.

И я выполню свою ответственность перед людьми. Я покажу дорогу в будущее. Я приведу Россию в будущее».

Напомним, за месяц – с 27 декабря по 27 января – штабы Григория Явлинского в 79 регионах страны собрали свыше 180 тыс. подписей. В этой работе приняли участие 3027 сборщиков подписей. Конверты с заполненными подписными листами приходили в центральный штаб Явлинского из всех регионов страны, а также от граждан России, проживающих в Болгарии, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Отобранные для передачи в ЦИК подписные листы прошли тщательную проверку специалистов центрального штаба.

Для принятия решения о регистрации кандидата на выборах ЦИКу предстоит отобрать и проверить 60 тыс. подписей в течение 10 дней. Если процент брака в подписных листах не превысит 5, то кандидат сможет принять участие в выборах Президента России, которые пройдут 18 марта.