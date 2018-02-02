Новости из регионов...

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В Новгородской области начали подготовку наблюдателей от Общественной палаты. Обучение проводят опытные юристы, члены областной избирательной комиссии.

Конфедерация промышленников и предпринимателей Москвы призвали жителей столицы принять участие в выборах, которые пройдут 18 марта.

Пассажиры аэропортов в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике смогут увидеть видеоролики, рассказывающие о выборах Президента России. Об этом сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро».
Аэропорты компании «Базэл Аэро» в Краснодарском крае начали информировать пассажиров о проведении предстоящих выборов президента России в рамках сотрудничества с региональной избирательной комиссией.
Плакаты и листовки с информацией о дате проведения выборов размещены в зданиях аэропортов, бизнес-залах и залах повышенного комфорта. Кроме того, в аэропортах Краснодара и Сочи транслируются тематические видеоролики, призывающие прийти на избирательные участки в день голосования.

ЦИК России рассчитывает, что от разных иностранных миссий наблюдателей и в качестве экспертов на выборы Президента РФ приедет порядка тысячи наблюдателей, сказала глава ведомства Элла Панфилова.

Источник: Телеграм. Выборы.Выборы.Выборы...

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Категория: Новости / Выборы 2018

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