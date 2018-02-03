Идет проверка достоверности подписей

/Выборы 2018/

МИД Украины рассматривает запрос Москвы на открытие четырех избирательных участков на территории Украины к президентским выборам в России, которые состоятся 18 марта. Об этом говориться в ответе украинского МИДа на запрос "Интерфакс-Украина", сообщает агенство.

В здании Центризбиркома организована РЦОИТ при ЦИК России выставка информационных и методических материалов, подготовленных к выборам Президента РФ.

ЦИК завершил проверку подписей Путина. Недействительными признаны только 0,39% подписей. Владимир Владимирович - кандидат в Президенты теперь официально.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в интервью ВГТРК заявил, что у Центризбиркома "есть непонимание" по поводу статуса 4 счетов Павла Грудинина: двух в Швейцарии и двух в Австрии.

Свои 105 тысяч подписей Ксения Собчак собрала в 56 регионах. А Борис Титов получил поддержку в 55 регионах. Сергей Батурин из "Российского общенародного союза" собрал 104 тысячи подписей только в 46 субъектах. Максим Сурайкин представил подписи из 64 регионов.Григорий Явлинский набрал избирателей в 81 регионе. Он второй после основного кандидата.

Источник: Телеграм