ВЦИОМ: Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 69,9%

/Выборы 2018/

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) продолжает серию публикаций, связанных с избирательной кампанией по выборам президента в 2018 г.

Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным опроса 26-28 января 2018 г., составляет 71% (такова доля россиян, изъявляющих определенную готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 г., - ответ «точно приму»). После снижения до 63% в конце второй декады декабря, показатель вырос до 71% в конце января. Еще 10% заявляют о потенциальной готовности (ответ «скорее приму»). Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 11% опрошенных.

Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 69,9% россиян – зафиксировано снижение с начала января (с 73,8% по данным опроса 8-10 января). Показатель Павла Грудинина нестабилен: падения чередуются подъемами, по данным за 26-28 января – 7,2%. Рейтинг Владимира Жириновского – 5,9% от общего числа избирателей (для сравнения, месяц назад – 7,1%). За Ксению Собчак могут проголосовать 1,2% (в течение месяца колебания в пределах 0,3 п.п.), за Григория Явлинского – 0,9%, за Бориса Титова – 0,3%.

На сайте о выборах-2018 https://2018.wciom.ru/ публикуются эти рейтинги, комментарии экспертов, прогнозы и другие материалы.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26-28 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

До 2018 г. объем выборки – 1800 человек, ошибка выборки не превышает 2,5%.