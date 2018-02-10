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Кобзон отказывается поддерживать КПРФ

Счетные участки в Пятигорске по "Городской среде" разместят рядом с избирательными участками по выборам Президента РФ. При этом жители уже сделали более 38 тысяч предложений по благоустройству общественных мест.

ЦИК: около 5 мон избирателей живут не по месту регистрации. Еще около миллиона человек в день выборов Президента России будут находиться в командировках и отпусках.

На встрече с москвичами Григорий Явлинский уточнил, что если поступит предложение работать в правительстве, то он согласится брать на себя всю полноту ответственности.

Григорий Явлинский: "У Путина на билбордах написано "Сильный президент - сильная Россия". А у меня будет написано: "Умный президент - богатая Россия".

Иосиф Кобзон: "Плакаты с моим портретом "Грудинин - наш президент" - провокация. Я к этому кандидату отношения не имею".

Руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения "За чистые выборы" Алена Булгакова сообщила, что движение перешло к финишной прямой по подготовке квалификационных наблюдателей на выборы Президента России в 2018 году.

Источник: Телеграмм

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Категория: Новости / Выборы 2018

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