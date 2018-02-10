Партия «Яблоко» выражает протест против незаконного ареста координатора «Голос» в Краснодарском крае

/Выборы 2018/

Вчера возле своего дома в Краснодаре был задержан координатор движения «Голос» Давид Канкия. Свидетелем задержания оказался заместитель председателя Краснодарского регионального отделения партии «Яблоко» Александр Коровайный.

Причиной задержания полиция назвала подозрения в совершении преступления, ссылаясь на ориентировку. При этом ориентировка предъявлена не была. Давиду также не сообщили о его правах и статью, на основании которой он задерживается. Канкия не оказывал никакого сопротивления и добровольно сел в полицейский автомобиль.

В ОВД к координатору «Голоса» не пустили адвоката и обвинили в неповиновении законным требованиям полиции в момент задержания. Суд назначил наказание в виде 5 суток ареста. При этом суд также проходил без адвоката, а судебное заседание продлилось 2 минуты.

Партия «Яблоко» считает действия в отношении Давида Канкии незаконными и недопустимыми. Мы требуем от Генеральной прокуратуры и Центральной избирательной комиссии принять незамедлительные меры для восстановления законности.

Доверенное лицо кандидата в президенты Г.А. Явлинского в Краснодарском крае Е.Г. Витишко