Идет работа по повышению явки избирателей

/Выборы 2018/

Предприниматель, кандидат в Президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что, по его оценкам, ему окажут поддержку до 60% избирателей Сибири.

Григорий Явлинский показался на федеральных каналах.

Сергей Ковалев, первый омбусмен России, станет доверенным лицом Ксении Собчак на выборах Президента России.

Избирательный штаб кандидата в Президенты России Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах.

18 марта в Омске выберут главные места благоустройства в городе. На голосование будут представлены дизайн-проекты территорий, вошедших в шорт-лист программы "Формирование комфортной городской среды". Такое же голосование пройдет в Саратове. Но здесь бюллетени для голосования разнесут накануне, а опустить их нужно в ящики для голосования, находящийся рядом с избирательным участком. Таких бюллетеней будет более 400 тысяч штук.

Вы не поверите, но за селфи на выборах 18 марта можно получить айфон или гироскутер. Требования для участия просты: прийти на выборы 18 марта, сфотографироваться на фоне своего избирательного участка или в специальной фотозоне, выложить снимок на свою страницу во ВКонтакте. Фото автоматически загрузится на сайт, где будет проходить голосование за лучшее изображение.

Источник: соцсети