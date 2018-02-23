/Выборы 2018/

Мы принимаем решение...

Мы выбираем будущее страны. А для этого мы принимаем решение. 18 марта - выборы Президента Российской Федерации.

23 февраля стало известно, что кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак провела со своими избирателями в Мурманске. В ходе нее телеведущая заявила, что у нее нет планов становиться губернатором Петербурга.

Партия КПРФ провела 23 февраля массовую акцию в Москве.

Партия ЛДПР пригласила своих сторонников на Пушкинскую площадь Москвы на традиционный митинг-концерт, посвященный дню защитника Отечества.

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков арестован на 30 суток.Судья Симоновского суда Москвы Дмитрий Суслов признал его виновным в призывах участвовать в неразрешенной акции протеста 28 января.

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Категория: Новости / Выборы 2018

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