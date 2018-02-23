/Выборы 2018/
Мы принимаем решение...
Мы выбираем будущее страны. А для этого мы принимаем решение. 18 марта - выборы Президента Российской Федерации.
23 февраля стало известно, что кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак провела со своими избирателями в Мурманске. В ходе нее телеведущая заявила, что у нее нет планов становиться губернатором Петербурга.
Партия КПРФ провела 23 февраля массовую акцию в Москве.
Партия ЛДПР пригласила своих сторонников на Пушкинскую площадь Москвы на традиционный митинг-концерт, посвященный дню защитника Отечества.
Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков арестован на 30 суток.Судья Симоновского суда Москвы Дмитрий Суслов признал его виновным в призывах участвовать в неразрешенной акции протеста 28 января.
Категория: Новости / Выборы 2018