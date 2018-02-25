/Выборы 2018/

А на юге страны есть такие избирательные участки?

В день президентских выборов 2018 года в Коми 45 избирательных участков начнут работать раньше обычного.

30 из них откроются в 6 утра, еще пятнадцать - в 7.00.

Об этом сообщила избирательная комиссия республики КОМИ.

Изменения в режиме работы распространяются только на те участки, к которым прикреплено достаточно большое колличество избирателей, трудящихся на предприятиях непрерывного цикла - шахтах, фабриках, заводах.

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Категория: Новости / Выборы 2018

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