А на юге страны есть такие избирательные участки?

/Выборы 2018/

В день президентских выборов 2018 года в Коми 45 избирательных участков начнут работать раньше обычного.

30 из них откроются в 6 утра, еще пятнадцать - в 7.00.

Об этом сообщила избирательная комиссия республики КОМИ.

Изменения в режиме работы распространяются только на те участки, к которым прикреплено достаточно большое колличество избирателей, трудящихся на предприятиях непрерывного цикла - шахтах, фабриках, заводах.