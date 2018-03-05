Смотрите и выбирайте!

/Выборы 2018/

В Геленджике общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, которые включены в бюллетень для рейтингового голосования.

Проекты благоустройства разрабатывались индивидуально для каждой территории, с учетом рельефа местности, наличия или отсутствия зеленых насаждений и многих других факторов.

Так, сквер на ул. Лазурной дизайнеры предлагают сделать по мотивам сказки Пушкина со скульптурами богатырей и Черномора, Кота учёного, Русалки и другими, а в микрорайоне Марьинский на общественной площадке могут быть размещены скульптуры древнегреческих богов, построены волейбольная, детская и воркаут-площадки.

Всего же в списке кандидатов на благоустройство 7 площадок. Это сквер за «старой автостанцией» по ул. Садовой, территории на пересечении улиц Герцена и Лазурной, между домами №135, 135/1 и 139 по ул. Островского, по ул. Красногвардейской (в районе храма великомученика Георгия Победоносца), ул. Просторной (в районе почты), ул. Крупской и в микрорайоне Марьинский в городе Геленджике.

Ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства территорий может любой желающий на официальном сайте администрации муниципалитета в разделе «Комфортная городская среда», а также в городском историко-краеведческом музее по ул. Островского, 7.

Голосование за общественные территории пройдет в день выборов Президента Российской Федерации, 18 марта 2018 года.

Принять участие в голосовании могут жители Геленджика от 14 лет, имеющие паспорт. Главное, чтобы на голосование вместе с молодым человеком не достигшим 18 лет, пришел его законный представитель. Кроме того, отдать свой голос можно будет сразу за несколько претендентов.

Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик