Кандидаты удивляют. Зачем?

/Выборы 2018/

Ростелеком завершил подключение камер для видеонаблюдения на выборах Президента РФ 18 марта, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский.

Лидер Коммунистической партии "Коммунисты России", кандидат в Президенты России Максим Сурайкин заявил, что будет бороться против попыток КПРФ запретить членам его партии "быть коммунистом".

Итого по выписке швейцарского банка на 20 февраля 2018 года на металлических счетах Грудинина находилось коммодити на сумму 227тысяч 233 доллара.

Кандидат в Президенты России Ксения Собчак на "Эхо Москвы" заявила: "Я собираюсь поехать в Крым, но только через украинскую территорию. Я уже направила письмо в посольство Украины и жду соответствующего решения". Кто-нибудь объяснит экс-ведущей "Дома-2", что она участвует в российских выборах и голосовать будут россияне, а не украинцы?

Источник: телеграм