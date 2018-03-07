Экзитпол ВЦИОМ на выборах Президента России-2018 пройдет с использованием блокчейн-технологий

/Выборы 2018/

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) намерен использовать элементы технологии блокчейн при проведении опроса на выходе (экзитпола) на выборах Президента РФ 18 марта 2018 г.

Этот проект станет одним из первых в мире примеров использования распределенной системы хранения данных в рамках электоральных исследований. Проект предполагает хранение данных, получаемых в результате опросов на выходе с избирательных участков, в специальном блокчейн-хранилище. Это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит транспарентность процесса сбора и агрегации данных. В случае успеха проект ляжет в основу программы «Цифровой ВЦИОМ», разрабатываемой в Центре и планируемой к реализации в 2018-2021 гг.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отмечает: «Экзитпол на блокчейне — это очень важный во всех смыслах проект. Важный для нашего центра, для исследовательской индустрии, для выборов в России. До сих пор при экзитполах нам приходилось фактически закрывать сайт в день выборов, чтобы его не обрушили ДДОС-атаки и прочие попытки взлома со стороны многочисленных анонимных хакеров. Благодаря блокчейну мы многократно повышаем защищенность наших данных от кибератак, закрываем уязвимости при передаче информации, обеспечиваем сохранность и неизменность собираемых данных. Опрос на блокчейне пока не имеет реализованных примеров в мире: отдельные попытки попробовать предпринимаются в Эстонии и Ирландии. У нас же есть реальный шанс 18 марта показать миру, как именно это можно сделать».

Партнером ВЦИОМ в реализации проекта станет агентство «2chain», специализирующееся на консультациях в области смарт-технологий и ICO-маркетинге. Специалисты агентства займутся технической поддержкой опроса на выходе 18 марта.

«Сегодня трудно представить явление, которое больше ассоциируется с прозрачностью и защищенностью данных, чем блокчейн, — говорит управляющий партнер агентства «2chain» Денис Терехов. – Невозможно подделать 51% всего интернета, а именно столько необходимо, чтобы исказить результаты, хранимые при использовании технологии блокчейна. Стать пионерами в области электронной демократии — невероятно амбициозная и мотивирующая задача для нас».

Ход реализации проекта и технологические процессы экзитпол на блокчейне в режиме реального времени будут представлены на специальном сайте blockchain.wciom.ru.

Сайт проекта будет открыт 12 марта.

Источник: ВЦИОМ