/Выборы 2018/

А выборы уже идут...

"На сегодняшний день досрочно проголосовало 27 тысяч избирателей в 24 регионах, что состовляет 0,02% от общего числа избирателей на территории РФ," - заявила Элла Панфилова на заседании Центроизбиркома.

Григорий Явлинский прибыл в город Грозный для встреч с избирателями.

Оснований для снятия с выборов кандидата Грудинина ЦИК не нашел. Об этом рассказала журналистам Элла Панфилова, председатель Центроизбиркома.

Следим за событиями дальше.

Источник: Телеграм

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Категория: Новости / Выборы 2018

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