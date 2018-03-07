/Выборы 2018/
А выборы уже идут...
"На сегодняшний день досрочно проголосовало 27 тысяч избирателей в 24 регионах, что состовляет 0,02% от общего числа избирателей на территории РФ," - заявила Элла Панфилова на заседании Центроизбиркома.
Григорий Явлинский прибыл в город Грозный для встреч с избирателями.
Оснований для снятия с выборов кандидата Грудинина ЦИК не нашел. Об этом рассказала журналистам Элла Панфилова, председатель Центроизбиркома.
Следим за событиями дальше.
Источник: Телеграм
Категория: Новости / Выборы 2018