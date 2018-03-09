Предвыборная гонка набирает обороты

/Выборы 2018/

Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского, подарил цветы и покинул дебаты. Каждый ищет себе инфоповод для появления на федеральных каналах.

"Школьный референдум", организованный с целью изучения отношения общественности к вопросу перехода на 5-дневную учебную неделю, пройдет в Заречном Пензенской области в день выборов Президента России 18 марта.

Глава Крыма Сергей Аксенов принял эстафету от губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и отжался от пола 18 раз в рамках акции, посвященной президентским выборам.

Источник: й