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Предвыборная гонка набирает обороты

Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского, подарил цветы и покинул дебаты. Каждый ищет себе инфоповод для появления на федеральных каналах.

"Школьный референдум", организованный с целью изучения отношения общественности к вопросу перехода на 5-дневную учебную неделю, пройдет в Заречном Пензенской области в день выборов Президента России 18 марта.  

Глава Крыма Сергей Аксенов принял эстафету от губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и отжался от пола 18 раз в рамках акции, посвященной президентским выборам.

Источник: й

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Категория: Новости / Выборы 2018

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