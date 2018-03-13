2ГИС показал места для голосования

/Выборы 2018/

Перед очередными выборами в 2ГИС снова можно будет узнать, где находятся избирательные участки. Справочник подскажет горожанам, где можно проголосовать 18 марта на выборах президента России.

«В этом году мы внесли на карты городов более 25 тысяч мест, где можно проголосовать. Мы стремимся к тому, чтобы пользователь легко находил нужный участок, — говорит Елена Толкачёва, директор департамента справочно-картографического производства. — Справочник также покажет телефоны участков и входы в здания».

На этих выборах искать места для голосования станет проще — в мобильном приложении и онлайн-версии появится отдельная рубрика «Пункты голосования». Чтобы узнать, где находится ваш избирательный участок, будет достаточно ввести его номер в поисковой строке и справочник подскажет нужное место на карте. Но можно поступить по-другому — просто посмотреть ближайший к дому избирательный пункт, а затем уточнить по телефону, есть ли там ваш участок.

Данные об избирательных пунктах добавили на карты всех городов, охваченных 2ГИС. Информация об избирательных участках в городах собрана с сайтов избирательных комиссий.