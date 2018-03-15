Губернатору "погрозили пальчиком" из Центроизбиркома

/Выборы 2018/

Глава ЦИК России Элла Панфилова сообщила, что губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в четверг направлена телеграммас предупреждением о недопущении применения административного ресурса на выборах.

По ситуации в регионе не исключено обращение в Генпрокуратуру.

На Украине 18 марта откроется четыре участка для голосования на выборах Президента РФ. Об этом сообщили в посольстве России на Украине.

Дмитрий Гудков объявил о создании вместе с Ксенией Собчак новой партии.

Жириновский в своем агитационном ролике присоединил к России "Малороссийский федеральный округ".