/Выборы 2018/

Губернатору "погрозили пальчиком" из Центроизбиркома

Глава ЦИК России Элла Панфилова сообщила, что губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в четверг направлена телеграммас предупреждением о недопущении применения административного ресурса на выборах.

По ситуации в регионе не исключено обращение в Генпрокуратуру.

На Украине 18 марта откроется четыре участка для голосования на выборах Президента РФ. Об этом сообщили в посольстве России на Украине.

Дмитрий Гудков объявил о создании вместе с Ксенией Собчак новой партии.

Жириновский в своем агитационном ролике присоединил к России "Малороссийский федеральный округ".

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Выборы 2018

Просмотров: 105 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Геленджике следователи продолжают выяснять обстоятельства безвестного исчезновения женщины

Губернатор осмотрит проектируемый участок новой дороги в селе Гайдук Новороссийска

Жители Кубани проголосуют за будущий облик своих городов и станиц

Как выбрать фитнес?

Более 1,5 млн граждан РФ выбрали участок для голосования на выборах Президента через Единый портал госуслуг