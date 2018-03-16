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Более 1,5 млн граждан РФ выбрали участок для голосования на выборах Президента через Единый портал госуслуг

 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о завершении работы сервиса «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», который был запущен на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Впервые в истории страны граждане РФ могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах Президента РФ на любом удобном избирательном участке. Всего с использованием портала госуслуг было подано 1,55 млн заявлений.

В феврале и марте 2018 года услуга по выбору участка для голосования вошла в список наиболее популярных сервисов Единого портала госуслуг. Воспользоваться услугой могли пользователи ЕПГУ с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет, а также те, кто не подавал заявление ранее. Такое заявление можно было подать только один раз в период проведения выборной кампании.

На данный момент на Едином портале госуслуг зарегистрировано 68 млн пользователей.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) Пресс-служба

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Категория: Новости / Выборы 2018

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  1. Нина 16.03.2018 10:42 Ответить
    А я вот тоже хотела выбрать участок для голосования на Едином портале госуслуг. Отправила заявку увидела зеленую галочку после отправки и любезную надпись, что после обработки ЦИК все будет ОК. И что в итоге? Не дождавшись результата стала звонить и узнала, что т,к. у портала в этот день были сбои в работе моя заявка осталась в черновиках и предложили мне написать заявление на выбор участка в своей избир.комисси (такой же ответ получен и на горячей линии ЦИК), хотя мне для этого надо отправится из Санкт-Петербурга в Мурманск, а потом вернуться назад в СПб и проголосовать!!! Вот так, наверно, не одна я лишились возможности отдать свой голос на выборах!!!
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