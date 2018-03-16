В Анапе свыше 6,5 тысяч иногородних избирателей заявили о желании голосовать

/Выборы 2018/

Анапа установила рекорд популярности у россиян, пожелавших 18 марта проголосовать не по месту жительства, а на избирательных участках любимого черноморского курорта. По количеству добавившихся к местным жителям избирателей Анапа уступила лишь Адлеру, оставив позади крупнейшие города Кубани.

По информации председателя ТИК «Анапская» Татьяны Завизион, 6 650 заявителей выбрали УИК города-курорта для голосования по месту пребывания. И эти цифры – еще не предел. Количество поданных заявлений через портал «Госуслуги» станет известно только к пятнице.

Кроме того, избиратели, которые планируют свое пребывание в Анапе в день голосования, еще до 14.00 17 марта могут получить открепительные документы со специальной маркой в родных избиркомах. 18 марта их тоже ждут на избирательных участках нашего курорта.

Татьяна Завизион отметила, что открытость и доступность избиркомов, абсолютная прозрачность всего выборного процесса – это показатель легитимности выборов главы государства. Все 75 избирательных участков Анапы максимально готовы к проведению главных выборов нашей страны.

На 41 участке установлены современные веб-камеры, через них будет идти прямая трансляция процесса голосования в сети Интернет.

Для доступности маломобильным гражданам 48 УИК оборудованы пандусами, на девяти имеются лифты. На 27 участках, где нет пандусов, в день голосования будут дежурить 43 волонтера для помощи избирателям с ограничениями физических возможностей.

Также для удобства людей, имеющих трудности со здоровьем и свободным передвижением, в день выборов будет организовано голосование прямо на дому. С опечатанными урнами для сбора избирательных бюллетеней проедут по адресам маломобильных граждан члены участковых избиркомов и общественные наблюдатели.

Сообщить о своем желании проголосовать, не выходя из дома, анапчане могут, лично позвонив по телефону ТИК 4-30-22, в УИК или передать свою просьбу через родственников и соседей. Сделать это можно до 14:00 воскресенья.

«Приглашаем всех граждан воспользоваться своим избирательным правом, прийти и проголосовать 18 марта!» – обратилась ко всем анапчанам и гостям курорта Татьяна Завизион.

В день голосования, 18 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Источник: пресс-служба администрации Анапы