Анапчане могут принять участие в фотоконкурсе селфи «Голосовач» и выиграть Iphone и другие призы

/Выборы 2018/

Фотоконкурс селфи на выборах «Голосовач» пройдет 18 марта в 15 муниципальных образованиях Краснодарского края, в числе которых есть и Анапа. В нашем городе-курорте сделать конкурсное фото на фоне специальной конструкции можно будет на 39 избирательных участках.

Всего будет разыграно 105 призов, среди которых смартфоны Iphone и планшеты Ipad. Работы принимаются с 18 по 20 марта. Организатором конкурса выступил газетно-информационный комплекс «Кубанские новости».

Снимок можно сделать камерой любого смартфона или другого устройства. Участвовать в конкурсе могут все желающие, независимо от национальности, возраста, пола и места проживания.

Участник должен прийти 18 марта на избирательный участок, найти на территории переносную конструкцию с названием конкурса и сфотографироваться рядом с ней. Затем надо выложить фотографию в социальную сеть «ВКонтакте» или Instagram, поставить хештег фотоконкурса #голосовач23 и хештег номинации #анапа. Профиль участника в социальных сетях должен быть открытым. Допускаются обработка, фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении.

На участках, где пройдет «Голосовач», будут работать волонтеры, которые проконсультируют всех желающих поучастовать в конкурсе. Уже сегодня молодежные активисты рассказывают о нем анапчанам в общественных местах города, вызывая живой интерес.

Отслеживать результаты и голосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте конкурса. Итоги подведут с 25 марта по 1 апреля. Победителей определят по количеству набранных голосов и в ходе экспертной оценки. Жюри будет учитывать оригинальность, художественные и стилистические особенности фотографии.

С полным списком номеров и адресов участковых избирательных комиссий, где будут размещены специальные конструкции для конкурса «Голосовач», можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Номера и адреса участковых избирательных комиссий

0201 – г. Анапа, ул. Черноморская, 11

0202 – г. Анапа, ул. Самбурова, 19

0203 – г. Анапа, ул. Ленина, 125

0204 – г. Анапа, ул. Крымская, 122

0205 – г. Анапа, ул. Крымская/Гребенская, 119/12

0206 – г. Анапа, ул. Терская 190

0207 – г. Анапа, ул. Крымская, 179

0208 – г. Анапа, ул. Астраханская, 62

0209 – г. Анапа, ул. Некрасова, 114

0211, 0273 – г. Анапа, ул. Ленина, 169а

0212 – г. Анапа, ул. Парковая, 29

0213, 0274 – г. Анапа, микрорайон 12, дом № 24

0214 – г. Анапа, микрорайон 12, дом № 8

0215 – г. Анапа, ул. Крымская, 209

0216 – г. Анапа, ул. Тургенева, 261

0221 – ст-ца Анапская, ул. Школьная, 62

0222 – ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а

0223 – ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90а

0224 – ст-ца Анапская, ул. Набережная, 148

0231, 0232 – с. Витязево, ул. Лиманная, 8

0236 – с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75

0239 – ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 23

0240 – ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 70

0241 – ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112

0249 – г. Анапа, ул. Ленина, 159

0252 – с. Цибанобалка, ул. Садовая, 74

0258, 0259 – с. Супсех, пер. Парковый, 20

0264 – с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 17

0275, 0265 – с. Витязево, ул. Школьная, 4

0266 – г. Анапа, ул. Омелькова, 30

0267 – г. Анапа, ул. Ленинградская, 80а

0268 – с. Супсех, ул. Советская, 44

0269 – ст-ца Гостагаевская, ул. Советская/Первомайская, 40/31

0270 – с. Супсех, ул. Советская, 1б

Источник: пресс-служба администрации Анапы