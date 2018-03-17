Price.ru: в преддверии выборов россияне активно ищут подушку для объятий с Путиным

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В России резко увеличился спрос на домашние товары японского происхождения. Особенной популярностью пользуются подушка для объятий с изображением Владимира Путина и костюм единорога.

Согласно исследованию сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, в марте 2018 по отношению к марту 2017 года спрос на японские товары для создания уютной атмосферы в доме увеличился во многих категориях. Активнее всего вырос спрос на японские подушки для объятий дакимакуры, костюмы кигуруми и японскую бытовую химию и косметику.

Дакимакура – это большая подушка с ростовым изображением персонажа анимэ или известной личности. В марте 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года спрос на дакимакуры вырос на 121%. Многие россияне искали классические японские подушки с героями популярных анимэ, однако наибольший ажиотаж в марте 2018 года вызвала подушка с изображением Владимира Путина.

Долгая и хмурая зима подтолкнула россиян к приобретению кигуруми - забавных домашних костюмов. По данными аналитиков Price.ru за прошедший месяц спрос на кигуруми увеличился на 183%, при этом наибольшей популярностью пользовались костюмы единорога и панды. Не остались в стороне и мультипликационные герои – россияне активно наряжались в кигуруми в виде Стича, Пикачу и героя мультфильма «Мой сосед Тоторо».

Наиболее интенсивный рост показала японская косметика и бытовая химия Мегуми - в марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом спрос на нее увеличился в четыре раза, что в очередной раз подтверждает актуальность азиатской косметики среди россиян.

Также в марте 2018 года особую популярность приобрел не так давно появившийся на рынке детский браслет Hanazuki «Сверкающее настроение» - спрос на него за последние полгода вырос в 6 раз. Браслет отражает настроение того, кто его носит, и совершенно точно станет идеальным подарком для всех поклонников мультфильма «Hanazuki».

Елена Суховей, управляющий директор сервиса для выгодного интернет-шопинга Price.ru:

«Мы видим высокий интерес покупателей к товарам из Азии, в том числе и японского производства. Россияне все больше увлекаются культурой аниме - не только дети, но и взрослые. Среди популярных товаров 2018 года - «умная» японская косметика, уютные костюмы кигуруми и бытовая химия».

Источник: PR Team