В Анапе активность избирателей в выборах Президента РФ стала рекордной

/Выборы 2018/

Территориальная избирательная комиссия «Анапская» подвела итоги голосования жителей и гостей курорта во время президентской кампании 2018 года.

В выборах приняли участие 76,44 процента от общего числа включенных в список избирателей. Число голосов, поданных за Владимира Владимировича Путина, составило 82,31 процента.

Напомним, на территории муниципального образования город-курорт Анапа 18 марта работало 75 избирательных участков. С учетом голосующих по месту нахождения в списки избирателей было включено 143 269 человек. Избиратели Анапы показали рекордную за последние годы электоральную активность на выборах.

Итак, голоса анапчан и гостей курорта распределились так: за Владимира Владимировича Путина проголосовало 82,31 % избирателей; за Павла Николаевича Грудинина — 9,53 %. Жириновскому Владимиру Вольфовичу было отдано 4,14 % голосов, Собчак Ксении Анатольевне — 0,98 %. Напротив кандидата Титова Бориса Юрьевича отметку о голосовании поставили 0,73 % избирателей, напротив кандидата Явлинского Григория Алексеевича — 0,56 %. Замыкают список Бабурин Сергей Николаевич и Сурайкин Максим Александрович с одинаковым процентом голосов — 0,49.