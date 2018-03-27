Федеральный политкомитет «Яблока» о прошедших выборах президента РФ

/Выборы 2018/

Федеральный Политический комитет Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» относится к голосованию, прошедшему 18 марта, как к плебисциту в рамках авторитарной системы, переходящей в тоталитарную.

Система, сформировавшаяся в России, не допускает проведения свободных конкурентных, честных и реальных выборов.

Режим Путина основывает свою легитимность не на свободном выборе граждан, а на отстранении граждан от принятия ключевых политических решений, и в первую очередь – от формирования власти.

В России давно нет свободы СМИ, независимых источников финансирования политических и гражданских организаций, независимого суда, практикуются прикрываемые сверху массовые фальсификации, избирательные комиссии фактически интегрируются в административную вертикаль.

Нам и всем, кто следит за происходящим в стране, известно, что не все партии реально занимались сбором подписей и собрали их. Есть персоны и организации, оформленные как участники выборов, не выполнившие даже те условия по сбору подписей, которые отражены в российских законах. Власти закрыли на это глаза потому, что им были нужны статисты для превращения официальной кампании в федеральных СМИ в бессмысленное шоу, в котором Владимир Путин подчеркнуто не принимал участия.

Сознательно и целенаправленно предпринимались усилия по отсечению от участия в кампании оппозиционно настроенных людей европейских взглядов.

Видя запрос общества на перемены, на решение нарастающих социально-экономических проблем, власти отодвинули этот запрос на второй план, искусственно создав в России атмосферу страха и угрозы безопасности страны – с помощью масштабной государственной пропаганды, военных авантюр, милитаризации сознания и внешнеполитического кризиса.

Игнорируя закон, органы власти и государственные СМИ участвовали в избирательной кампании в роли предвыборного штаба Путина. Такого количества фильмов про Путина, которые непрерывно транслировались на ТВ, включая «день тишины» и превращения «Российской газеты» в агитационную газету действующего президента, раньше не было.

Официально объявленные результаты не просто вызывают сомнения – в сегодняшних условиях есть основания не доверять Комплексам обработки избирательных бюллетеней (КОИБам) и воспринимать Государственную автоматизированную систему «Выборы» и КОИБы (с использованием которых проголосовало до 35 млн человек) как программируемые средства управления результатами голосования. Электронное вмешательство и корректировка результатов в российских выборах – весьма вероятное явление и вполне в русле допинг-скандалов, «фабрик троллей и ботов», хакерских манипуляций и других государственных авантюр. Это уже не говоря о других отработанных способах фальсификаций: как, например, в Саратове на думских выборах 2016 года, когда на 140 избирательных участках был получен абсолютно одинаковый, совпадающий до сотых долей результат за «Единую Россию».

Хорошо понимая все это, мы поставили перед собой задачу максимально использовать организованную властью процедуру в политических целях.

Мы показали нашим соотечественникам угрозы их будущему и пути их преодоления, наличие альтернативы внутренней и внешней политике режима Путина, возможность создания в России сильной, стабильно развивающейся экономики, преодоления бедности, качественного повышения уровня жизни большинства россиян.

Мы предоставляли людям не просто обещания и лозунги, а подробно разработанные и тщательно просчитанные программы, проекты законов. Мы разработали и экономически обосновали программу неотложных мер по борьбе с бедностью, программы всероссийского масштаба «Дома – Земля – Дороги» и «Газ в каждый дом», создали карту бюджетной обеспеченности российских регионов, рассчитали реальный объем возможного увеличения расходов на здравоохранение, образование, социальную сферу. Мы предложили людям образ будущего – свободы, творчества, равенства возможностей и жизни без страха – и показали дорогу к достойному будущему.

Мы прямо связывали реальную перспективу достойной жизни с прекращением агрессивной внешней политики, разжигания войны в Донбассе, милитаризации страны, необходимостью мира с Украиной и другими соседями, выводом российской армии и российских граждан из Сирии. По всем ключевым вопросам мы предложили конкретный, экспертно проработанный план.

Мы использовали возможности президентской кампании для как можно более широкого распространения наших информационных материалов, в частности, распространили по всей России почти 34 млн экземпляров печатной продукции. Мы использовали все имеющиеся возможности выхода с нашей позицией в общероссийские и региональные электронные средства массовой информации. Мы вели активную работу в интернете. Наши материалы, опубликованные в социальных сетях, видели более 30 млн пользователей. Наш кандидат объехал десятки российских городов, в каждом из которых проводилась встреча с людьми.

Наш разговор с людьми был серьезным и содержательным, нам удалось дистанцироваться от «политического цирка».

Главный результат этой кампании в реальных условиях, сложившихся в России к 2018 году, – миллионы людей, которые услышали нас.

Конечно, есть немало отравленных пропагандистской ложью, которую круглосуточно распространяют официальные СМИ, но то, что нам необходимо преодолевать прежде всего, – не поддержка Путина, а неверие в возможность реализации альтернативы.

Не видя иного будущего, перспективы, люди приспосабливаются к тому, что есть.

В таких условиях наивно и контрпродуктивно было бы рассматривать результаты, которые объявит сегодня Центризбирком, КАК РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ.

Ближайшая перспектива тяжела для всех здравомыслящих и ответственных людей в России. Она усугубляется отказом части оппозиционно настроенных и недовольных граждан от использования своего голоса для поддержки альтернативы. Режим к этому целенаправленно стремился и теперь будет использовать полученный результат, утверждая, что активных сторонников демократической альтернативы в России ничтожно мало. Он будет и дальше стремиться загнать европейски ориентированную оппозицию в субкультурное гетто, отсечь ее от страны.

Будут усиливаться репрессии, весьма вероятны провокации с последующим разгромом политических и гражданских организаций, преследованием активистов.

Мы это понимаем и к такому развитию событий готовы.

Однако мы также знаем, что:

– несменяемость власти ведет к разложению, усилению коррупции и распаду;

– управление огромной страной, замкнутое на одного человека, не может быть эффективным;

– изолированная от мира, задавленная путинской политикой экономика России будет стагнировать;

– милитаризация экономики, общества и сознания, объявленная гонка вооружений, конфронтация практически со всем окружающим миром привели Россию к черте реальной большой войны, которая может начаться в любой момент даже по случайной причине;

– проблемы, с которыми сталкиваются россияне, будут множиться, а не преодолеваться;

– разрыв между властью и людьми будет расти;

– отсутствие механизмов влияния на власть, да и просто каналов выражения недовольства будет создавать ситуацию запаянного котла.

Все это создает огромные риски для российского государства как такового, но в то же время обозначает и естественные границы путинской системы.

Федеральный Политический комитет Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» считает:

1. 18 марта состоялся плебисцит относительно поддержки персоны нынешнего президента. Результаты этого голосования не являются результатами выборов.

2. Мы с огромной тревогой подчеркиваем угрозы, с которыми неизбежно столкнется Россия в самое ближайшее время.

3. Работа, проведенная нами в ходе этой кампании, крайне важна. Это работа на перспективу, на будущее. Это работа с почвой, на которой может быть создана новая российская политика.

Мы благодарим всех, кто участвовал в кампании Григория Явлинского и поддержал нас, и призываем сохранять уверенность в себе и нашем общем деле.

Мы сделали шаг вперед – трудный, но реальный, значимый.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»