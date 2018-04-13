/Выборы 2018/

Чем живет политбомонд?

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в пятницу не появился на пресс-подходе в Госдуме после сообщений в СМИ о его госпитализации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявила, что в повестке Совфеда вопрос о продлении в России полномочий Президента РФ более чем на два срока подряд не стоит.

Кстати, Кадыров накануне в интервью Интерфаксу предложил внести изменения в Конституцию, чтобы позволить Президенту избираться более чем на два срока подряд. Подробности в Телеграм.

Говорят, что Петербурге 12 апреля глава Центризбиркома Элла Панфилова проводила сеансы поствыборной психотерапии, а наблюдатели предложили создать единую базу тех, кто "бросает тень на выборы". 

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Категория: Новости / Выборы 2018

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