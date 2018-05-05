Закономерный итог политической комедии: Навальный задержан за несанкционированную акцию в Москве

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Полиция задержала оппозиционера Алексея Навального в ходе несанкционированной акции, устроенной его сторонниками в центре Москвы.

В Москве задержан видеоблогер и оппозиционер Алексей Навальный. Задержание было произведено в ходе несанкционированного мероприятия в центре города.

По данным СМИ, кроме самого политика было также задержано около трех десятков участников акции. Напомним, что ранее — в районе 14.20 — сторонники Навального вступили в стычки с участниками другого, не связанного с ними митинга, происходящего у памятника поэту Александру Пушкину.

Накануне самого марша оппозиционеров власти столицы заявили, что любые попытки проведения несогласованных политических акций в центре Москвы будут оперативно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов. Прежде того, еще 30 апреля, московская прокуратура также предупредила сторонников Навального о возможных негативных последствиях акции 5 мая.

Навальному было запрещено проводить митинг на Тверской улицы из-за запланированных там праздничных мероприятий, приуроченных к грядущему Дню Победы. Политику и его сторонникам было предложено другое место в центре города — Площадь Академика Сахарова — тем не менее они предпочли выйти на несанкционированную акцию на Тверской.

О задержании Навального и 30 его сторонников сообщает «Интерфакс».

Источник: https://tsargrad.tv/