Более 10 истребителей в Крыму вывели из-под удара условного противника

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Масштабный вывод авиационной техники из-под удара условного противника отработали экипажи истребителей Су-30СМ соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на аэродроме временного базирования в Крыму.

В течение 10-ти минут эскадрилья оперативно-тактической авиации покинула аэродром, выполнив взлеты одиночным порядком и парами с минимальным интервалом времени. За это время инженерно-технический состав подготовил технику к учебно-боевым вылетам, в том числе выполнил подвеску ракетного вооружения.

Вводная была отработана в рамках совместного летного тактического учения. Совершив экстренный взлет, летный состав выполнил ракетные пуски, поразив мишени на полигоне «Опук».

Ранее самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО совершили перелет из Ростовской области на аэродромы временного базирования на территории Крыма для участия в совместном летном тактическом учении с соединением ПВО.

В совместном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: пресс-служба Южного военного округа