Подразделения выполнили разведку местоположения войск и строений противника в критических условиях

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Подразделения беспилотных летательных аппаратов разнородовых соединений Южного военного округа, в рамках проведения единого дня специалиста БПЛА выполнили разведку местности в критических условиях.

В ходе мероприятий с применением комплексов БПЛА «Гранат», «Леер» и «Элерон» военнослужащие отработали задачи по ведению фото- и видеосъемок огневых позиций и военных объектов условного противника при плохой видимости и сильном ветре до 10 м/с.

Полеты беспилотников производились на максимальных высотах до 5 тыс.м. Полученная информация о местоположении войск и строений условного противника оперативно передавалась на командные пункты. Военнослужащие также отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в лесных массивах.

Основной целью тренировки расчетов БПЛА ставилось уменьшение временных показателей передачи данных после обнаружения целей противника.

Единый день специалиста БПЛА проводился на 23 полигонах ЮВО, в том числе в Крыму, Армении и Абхазии. В мероприятиях принимали участие около 1 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц специальной военной техники, в том числе более 20 комплексов БПЛА.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа