Специалисты в Крыму на учении отработали прикрытие военных объектов от бомбометания с беспилотников террористов

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Подразделения радиоэлектронной борьбы Южного военного округа в рамках проведения единого дня специалиста отработали прикрытие военных объектов от беспилотников условных террористов.

В ходе специальных учений военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы и выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов и станций РЭБ.

Далее расчеты комплексов «Житель», «Красуха» и «Борисоглебск» отработали задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи «дронов» противника, проводящих разведку местности и выбор наиболее важных целей для бомбометания.

После определения беспилотников условных террористов военнослужащие осуществили постановку радиопомех, чем нарушили управление «дронов» и блокировали передачу полученных ими данных. Затем летательные аппараты были принудительно приземлены.

Кроме того, в ходе учения расчеты комплексов «Леер» ЮВО отработали задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению и определению точек связи противника для последующего их огневого поражения.

Основной целью мероприятия ставилось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении задач по прикрытию объектов от несанкционированного ведения разведки беспилотными аппаратами противника.

Единый день специалиста РЭБ проводился на всех полигонах ЮВО, в том числе в Крыму, Армении и Абхазии. В мероприятиях принимали участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц специальной военной техники и комплексов РЭБ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа