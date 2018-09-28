Около 12 тыс. задач по боевому применению выполнили летчики в текущем году

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Около 12 тыс. задач по боевому применению выполнила авиация Южного военного округа в 2018 учебном году. Авиация ЮВО была активно задействована в ходе проведения, различных летно-тактических учений, в том числе при проведении совместных тактических учений соединений 4 армии ВВС и ПВО в Крыму.

С начала текущего года авиация 4 армии ВВС и ПВО на полигонах боевой подготовки выполнила около 12 тыс. задач по боевому применению, включая бомбометание, применение стрелково-пушечного вооружения, пуски неуправляемых и управляемых авиационных ракет.

В рамках выполнения полетных заданий экипажи отработали задачи по нанесению огневого поражения по различным видам целей. В ходе мероприятий боевой подготовки самолетами и вертолетами ЮВО было израсходовано более 3 тыс. авиационных бомб и более 5 тыс. авиационных ракет.

В ходе учебных мероприятий активно использовалась современная авиационная техника – истребители Су-27СМ3, Су-30М2, бомбардировщики Су-34, Су-24М, самолеты штурмовой авиации Су-25СМ3, а также ударные и транспортные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-8-АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной Охотник» и Ми-35М.

Общий налет оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа в 2018 году составил свыше 38 тыс. часов, что составляет более 90% годового плана подготовки войск.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа