Самолеты Су-24 и Су-34 отработали бомбометание по целям противника в предгорьях Кавказского хребта

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Завершилось двустороннее командно-штабное учение на местности с мотострелковыми соединениями Южного военного округа, дислоцированными в Ставропольском крае и Республике Карачаево-Черкесия.

В начале недели органы управления и подразделения были приведены в полную боевую готовность и совершили марши в незнакомый ранее район сосредоточения на полигоне «Кобу-Баши» в Республике Карачаево-Черкесия.

Для отработки учебно-боевых задач была создана сложная быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных боевых действий. При выработке решений и постановке боевых задач офицеры управления соединений использовали новые автоматизированные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Пункты управления и узлы связи соединений для недопущения демаскировки периодически осуществляли смену районов развертывания, совершив марши общей протяженностью более 500 км.

Кроме того, в интересах одного из подразделений были задействованы бомбардировщики авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Краснодарском крае. Экипажи самолетов Су-24 и Су-34 выполнили задачи в едином тактическом замысле учения, отработав бомбометание по целям условного противника в предгорьях Кавказского хребта.

По оценке командования общевойскового объединения, командиры и штабы бригад оперативно реагировали на изменения обстановки и выполнили все поставленные задачи.

Всего в КШУ приняли участие свыше 5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 1 тыс. единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили «Тигр».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа