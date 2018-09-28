Летчики совершенствуют навыки управления фронтовыми бомбардировщиками Су-34

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Летный состав смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, приступил к отработке навыков управления фронтовыми бомбардировщиками Су-34 на высотах до 200 метров. Специальные занятия по отработке действий при возникновении нештатных ситуаций во время полета проводятся над территорией Волгоградской области.

К полетам допускаются летчики не ниже второго класса, выполнившие определенные упражнения курса боевой подготовки. Учебно-тренировочные полеты являются одним из этапов летной подготовки, в ходе которых экипажи повышают навыки пилотирования при скрытном перемещении, либо совершении маневра по уклонению от атаки истребителей противника в условиях радиоэлектронного подавления. Среди обязательных элементов упражнений, которые также выполнят пилоты – взлет и заход на посадку по освещаемой полосе.

В ходе выполнения летных тактических заданий задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационной части.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа