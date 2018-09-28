Массированный авиационный ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника отработали боевые самолеты

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Около 50 самолетов оперативно-тактической и морской авиации Южного военного округа нанесли массированный авиационно-бомбовый удар по морским целям условного противника.

Разведывательно-ударные действия в морском полигоне авиация и корабли 4 армии ВВС и ПВО ЮВО и Черноморского флота отработали в едином замысле совместного летного тактического учения. Управление действиями боевыми самолетами было организовано непосредственно с командного пункта, развернутого на ракетном катере «Набережные Челны».

Разведку морских целей обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, запущенных с палубы боевых кораблей Черноморского флота.

Координаты выявленных объектов условного противника авианаводчики оперативно передали летчикам истребителей и бомбардировщиков, прибывшим для огневой поддержки корабельной группы.

В качестве морской цели использовались щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. Для их поражения авиация применила более 40 авиационных бомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет.

В целях взаимодействия при отражении ракетных ударов и уничтожения корабельных ударных групп условного противника командованием 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) развернут объединенный с Черноморским флотом пункт управления.

Ранее самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО совершили перелет из Ростовской области на аэродромы временного базирования на территории Крыма для участия в совместном летном тактическом учении с соединением ПВО.

В совместном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа