Истребители принудили к посадке самолет-нарушитель воздушной границы

/Военные новости/

В рамках совместного летного тактического учения соединений 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа истребители перехватили и принудили к посадке пассажирский самолет, «захваченный террористами».

В воздух был поднят военно-транспортный самолет Ан-26, имитирующий самолёт-нарушитель, который по замыслу учений должен приблизится к воздушной границе Российской Федерации, с отключенными системами опознавания и оповещения.

В заданном районе, обеспечивающем безопасность воздушных перелетов, летчики перешли в режим полного радиомолчания.

Дежурные наземные средства противовоздушной обороны ЮВО обнаружили неопознанный самолет, на перехват нарушителя с аэродромов были подняты две пары истребителей Су-30М2.

После приближения к «нарушителю» летчики-истребители световыми сигналами обозначили свое присутствие и воздушными маневрами принудили воздушное судно к посадке на военный аэродром.

В совместном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа