Ракетчики Балтийского флота проведут тактическое учение
В рамках плана летней боевой учебы боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота проведут тактическое учение по нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.
Военнослужащие ракетного соединения совершат марши на боевой технике в районы огневых позиций, где будут развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначенные для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области.
Экипажам ракетных установок будет поставлена задача о нанесении ракетного удара по кораблям группировки условного противника в Балтийском море.
На позициях ракетчики получат целеуказания, и произведут электронные пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника. В ходе учения расчеты также отработают задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.
Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту
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