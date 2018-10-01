Ракетчики Балтийского флота проведут тактическое учение

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В рамках плана летней боевой учебы боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота проведут тактическое учение по нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.

Военнослужащие ракетного соединения совершат марши на боевой технике в районы огневых позиций, где будут развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначенные для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области.

Экипажам ракетных установок будет поставлена задача о нанесении ракетного удара по кораблям группировки условного противника в Балтийском море.

На позициях ракетчики получат целеуказания, и произведут электронные пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника. В ходе учения расчеты также отработают задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту