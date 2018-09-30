/Военные новости/

Расчеты ЗРК С-300 и С-400 Балтийского флота на полигоне Ашулук проводят подготовку к боевым стрельбам

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» приступили к этапу подготовки техники к плановым боевым стрельбам на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В настоящее время, в соответствии с планом боевой, выполняется проверка настроек точности систем наведения, боевых параметров техники, а также готовности стартовых площадок к выполнению боевых стрельб ЗРК С-300 и С-400 по мишеням типа «Стриж» и «Кабан».

На государственном полигоне военнослужащими Балтийского флота отрабатывается комплекс мероприятий по совершенствованию практических навыков командиров расчетов, личного состава по приведению в высшие степени боевой готовности, организации взаимодействия, а также всестороннего повышения уровня боевой слаженности и выучки участников учения.

Уже на следующей неделе зенитчикам Балтийского флота предстоит уничтожить высотные и маловысотные цели во всем диапазоне высот и скоростей средствами зенитных ракетных комплексов в условиях сложной помеховой обстановки.

В общей сложности, в тактическом учении с боевой стрельбой примут участие свыше 200 военнослужащих, будет задействовано около 20 единиц специальной военной техники и вооружения.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Просмотров: 130 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Дмитрий Козак: «Состоятельные бизнесмены готовы вложиться в создание российской команды «Формулы-1»

Реализована крупнейшая операция по пресечению незаконного оборота учебной литературы

Россияне сыграют в Пробную перепись населения

Владимир Синяговский: Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами — нестареющими, добрыми, мудрыми...

1 октября - День пожилых людей