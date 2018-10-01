Учение с соединениями началось под Волгоградом

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Соединения армии Южного военного округа, дислоцированные в Волгоградской и Ростовской областях принимают участие в двухстороннем командно-штабном учении (КШУ) на полигоне «Прудбой» под Волгоградом.

Командиры и штабы соединений в течение пяти суток отработают комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил в ходе условного боя, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

Учения, начались с приведения личного состава соединений в высшую степень боевой готовности, в ходе, которого были отработаны вопросы подготовки вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению, а также загрузки запасов материальных средств. Затем военнослужащие совершили марш комбинированным способом, железнодорожным транспортом и в составе механизированных колон в районы сосредоточений для получения дальнейших распоряжений.

В учении под Волгоградом принимают участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения, боевой и специальной техники 8 ОА, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80, а также, фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ и др.

Учение соединений 8-й общевойсковой армии ЮВО проводится в едином замысле итогового учения войск ЮВО, которое стартовало под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова одновременно в семи регионах Юга России.

Командно-штабное учение с группировками войск ЮВО на территории Дагестана и Северной Осетии, Ставрополья и Волгоградской и Ростовской областей, в Крыму и в российской военной базе в Южной Осетии пройдут с 1 по 8 октября с.г. На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов примут участие до семи тысяч военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

В тесном взаимодействии будут решать учебно-боевые задачи органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им будут противостоять органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа