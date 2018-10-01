Общевойсковые армии подняты по тревоге в рамках проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения

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58-я и 49-я общевойсковые армии Южного военного округа, дислоцированные в Ставрополье и на Кубани, Дагестане, Северной Осетии и в российской военной базе на территории Южной Осетии, подняты по тревоге в рамках проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения под общим руководством командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

Основными целями мероприятия боевой подготовки являются: организация взаимодействия между сухопутными группировками, силами авиационных частей, Каспийской флотилии и Черноморского флота, получение высшими офицерами практики и совершенствования навыков в управлении войсками в ходе подготовки и ведении военных действий.

Учебные мероприятия пройдут в два этапа. В ходе первого будет завершено перемещение и развертывание группировки войск в отдаленных районах на расстояниях от 100 до 1,5 тыс. км, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач.

На втором этапе командиры и штабы выполнят задачи управления межвидовыми группировками войск по тактическим замыслам оборонительных и наступательных действий, разработанным на основе оперативно меняющейся учебно-боевой обстановки.

Основные действия войск (сил) пройдут в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 8-ми общевойсковых полигонах военного округа.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов примут участие до семи тысяч военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

В тесном взаимодействии будут решать учебно-боевые задачи органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им будут противостоять органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа