Специалисты РЭБ исказили навигационное поле высокоточного оружия условного противника под Волгоградом

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Специальные учения с расчётами и экипажами радиоэлектронной борьбы Южного военного округа завершились на полигоне «Прудбой» под Волгоградом.

На учении подразделения РЭБ выполнили задачи подавления радиосвязи в различных диапазонах, отработали радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, в том числе каналам управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учения расчеты мобильных комплексов РЭБ выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, созданию искажение навигационного поля в районах местоположения высокоточного оружия, подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин, а также пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

Для выполнения задач использовались новейшие станции и комплексы РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск», автоматизированный комплекс РЭБ КВ радиосвязи «Мурманск», новейшие уникальные мобильные комплексы «Леер-3» на базе автомобиля «КамАЗ», автоматизированные станции помех «Житель» и др.

В учениях приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа