Более 20 складов с боеприпасами и 30 продовольственных пунктов развёрнуто в полевых условиях для обеспечения войск

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«В настоящее время на полигонах развернуты и выполняют задачи полевые склады для хранения и выдачи ракет и боеприпасов, пункты ремонта и технического обслуживания, а также свыше 10 полевых пунктов заправки горючим. В интересах войск на полигонах развернуты районы массовой заправки техники с применением современных средств заправки и подвоза горючего, а для организации питания действуют более 30 полевых продовольственных пунктов», – прокомментировал генерал-полковник Александр Дворников.

Кроме того, командующий войсками ЮВО добавил, что в КШУ задействованы все рода и виды войск округа, в том числе мотострелковые и танковые подразделения 58-й и 49-й общевойсковых армий, силы Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также соединения специального назначения и радиоэлектронной борьбы.

Учебные мероприятия пройдут в два этапа. В ходе первого будет завершено перемещение и развертывание группировки войск в отдаленных районах на расстояниях от 100 до 1,5 тыс. км, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач.

На втором этапе командиры и штабы отработают вопросы управления межвидовыми группировками войск по нешаблонным тактическим замыслам оборонительных и наступательных действий.

Основные действия войск (сил) пройдут в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 8-ми общевойсковых полигонах военного округа, в том числе расположенных в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Всего в недельном КШУ принимают участие свыше 8,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 2 тыс. единиц современной военной техники, в том числе новейшие бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа