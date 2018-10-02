В Краснодарском крае военнослужащие истребительного полка отработали действия по подготовке истребителей к полетам

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Личный состав смешанного авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, отработал действия при приведении в высшие степени боевой готовности в рамках двусторонних командно-штабных учений 49 и 58 общевойсковых армий.

Инженерно-технический состав выполнил нормативы по подготовке современных истребителей Су-30М2 и Су-27СМ3 к полетам, зарядке ракетно-бомбовым вооружением, организации их заправки топливом и техническими жидкостями.

Лётный состав отрабатывает задачи по действиям в составе дежурных сил, в частности изучение тактической и метеорологической обстановки в зоне предполагаемого выполнения лётно-тактических задач, отработка различных вводных.

Особое внимание уделено оперативному поднятию авиационной техники в воздух при поступлении задач на ведение воздушной разведки, перехвата и уничтожения целей условного противника.

Основные действия войск (сил) пройдут в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 8-ми общевойсковых полигонах военного округа.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов примут участие до 7 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

В тесном взаимодействии будут решать учебно-боевые задачи органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им будут противостоять органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа