Военные водолазы прошли курс водолазной подготовки в сложных условиях под Волгоградом

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Военные водолазы межвидового регионального учебного центра инженерных войск, дислоцированного в Волгоградской области, прошли курс водолазной подготовки, совершив практические спуски в различных видах водолазного снаряжения с выполнением инженерных, технических, аварийно-спасательных видов водолазных работ.

Для осуществления спусков на глубину до 6 метров военнослужащие использовали костюмы, усовершенствованное вентилируемое трехболтовое водолазное снаряжение УВФ-50, снаряжение водолазное универсальное СВУ-5 в различных комплектациях.

Спуски в воду выполнялись со звеньев специального автомобиля понтонно-мостового парка (ПМП).

Все военнослужащие прошли теоретическую подготовку, сдали зачеты на право допуска к практическим спускам под воду.

Всего для проведения занятия было привлечено более 100 водолазов срочной службы и около 5 единиц специальной техники, в том числе передвижная рекомпрессионная станция ПРСВ-М(Т), мобильный автономный барокомплекс (МАБ), а также техника для обеспечения практических спусков под воду.

По окончании курсов военного водолаза и после сдачи экзаменов военнослужащие получат личную водолазную книжку и будут распределены в различные рода войск ВС РФ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа