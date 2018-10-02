Батальон военнои? полиции прибыл после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике

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Батальон военной полиции Южного военного округа, выполнявший задачи в Сирийской Арабской Республике, вернулся к месту постоянной дислокации в Республику Ингушетию.

На родной земле прибывших военнослужащих встречали представители руководства Минобороны РФ и округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

С мая 2018 года военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск. Обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

В торжественной встрече принял участие ВрИО начальника управления (обеспечения правопорядка и охраны) Главного управления военной полиции Минобороны России полковник юстиции Олег Горбунов.

В своем выступлении он отметил, что выполнение задач батальоном военной полиции, в большинстве случаев, осуществлялось в условиях сопряженных с риском для жизни.

«В этих условиях вы сумели успешно выполнить самую главную, поставленную перед командованием задачу, а именно сохранить жизни, здоровье военнослужащих и в полном составе вернуться на Родину», – сказал О.Горбунов.

Он подчеркнул, что руководством Минобороны РФ дана высокая оценка работе батальона.

Также О.Горбунов выразил уверенность, что опыт, приобретённый в ходе выполнения боевых задач, будет использован подразделениями в дальнейшей службе.

В завершении торжественного митинга всему личному составу батальона военной полиции были вручены ведомственные и государственные награды.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа