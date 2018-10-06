Артиллерия большой мощности на Северном Кавказе уничтожила важные объекты

/Военные новости/

В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск на полигоне «Тарское» в Северной Осетии артиллеристы общевойсковых объединений Южного военного округа в ходе двусторонних командно-штабных учений уничтожили передовые пункты управления и огневые средства условного противника.

По замыслу операции огневой удар одновременно нанесли подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и дивизионы РСЗО «Смерч» при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М «Малка» артиллерийского соединения.

После выполнения задачи по уничтожению важных целей условного противника артиллерийские подразделения совершили противоогневой манёвр и приступили к дальнейшему уничтожению сосредоточенным огнем опорных пунктов условного противника.

Корректирование огня артиллерии, а также видеоконтроль точности нанесения огневого поражения целей «противника» выполняли приданные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В период с 1 по 8 октября под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводятся двусторонние КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе манёвров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов. Кроме того, для ведения разведки с воздуха и видеофиксации действия войск в районах розыгрышей практических действий задействовано около 20 расчетов БЛА.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа