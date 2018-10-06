Подразделения Солнцепёк» уничтожили «противника» в Северной Осетии

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Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» огнемётного подразделения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Северном Кавказе, уничтожили противника в горах Северной Осетии в ходе розыгрыша тактических эпизодов двусторонних командно-штабных учений (КШУ) общевойсковых объединений

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк» были применены для поддержки действий тактических групп штурма и разграждения на этапе подготовки к переходу в наступление мотострелковых подразделений.

По замыслу учений передовые подразделения батальонно-тактических групп встретили ожесточенное сопротивление условного противника, засевшего в районе наступления основных сил общевойскового соединения. Ударом тяжелой огнеметной ротой ТОС «Солнцепёк» противник был уничтожен.

В период с 1 по 8 октября под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводятся двусторонние КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

В рамках КШУ основные действия войск (сил) округа проходят в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 8-ми общевойсковых полигонах военного округа.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа