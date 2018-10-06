Противотанковые подразделения уничтожили бронированные цели противника управляемыми ракетами «Штурм-С»

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В рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне «Тарский» в Республике Северная Осетия – Алания, противотанковые подразделения артиллерийского соединения Южного военного округа уничтожили бронированные цели условного противника с использованием противотанковых управляемых ракетных комплексов «Штурм-С».

Противотанкисты отработали учебно-боевые задачи на этапе развертывания танковых, мотострелковых и огнеметных подразделений во взводные колонны, тем самым оказывая огневую поддержку войскам, переходящим в наступление.

Для обеспечения перехода в атаку противотанковые подразделения заблаговременно уничтожили танки и другие бронированные средства условного противника на переднем крае района боевых действий.

Самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С» – многоцелевая машина, предназначенная для уничтожения танков и других бронированных целей, полевых укреплений, живой силы противника, а также низколетящих малоскоростных воздушных целей. Стрельба по целям может вестись как в движении с коротких остановок, так и на плаву. 130-мм ПТУР «Штурм-С» способен поразить цель на дальности от 400 до 5000 метров. Кумулятивная боевая часть ракеты обеспечивает пробивание брони толщиной до 560 мм.

Учения на 8-ми общевойсковых полигонах военного округа, в том числе расположенных в Армении, Абхазии и Южной Осетии, проводятся под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Главной целью учения командующий войсками ЮВО назвал совершенствование навыков управления войсками. «В ходе учений вы должны добиться максимального сокращения времени от принятия решения командующим группировкой до практического выполнения его солдатом», – указал генерал-полковник А.Дворников.

Всего в розыгрышах тактических эпизодов КШУ принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа